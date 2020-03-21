محمد بن زايد: الأم ستظل منبع القيم الأصيلة وصانعة الرجال

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلي للقوات المسلحة فى الإمارات، رسالة تحية وتقدير لـ الأم الإماراتية وأمهات الشهداء بمناسبة يوم عيد الأم ، مؤكدًا أن الأم ستظل منبع القيم الأصيلة وصانعة الرجال. عيد الأم ، مؤكدًا أن الأم ستظل منبع القيم الأصيلة وصانعة الرجال. و فى تغريدة عبر حسابه على تويتر، كتب الشيخ محمد بن زايد: "فى يوم الأم ، نوجه تحية إجلال ووفاء إلى الأم الإماراتية وأمهات الشهداء، رمز الوطنية والعطاء، ولكل الأمهات فى العالم، الأم كانت وستظل منبع القيم الأصيلة وصانعة الرجال ومربية الأجيال، كل عام وكل أم بخير. بن زايد: "فى يوم الأم ، نوجه تحية إجلال ووفاء إلى الأم الإماراتية وأمهات الشهداء، رمز الوطنية والعطاء، ولكل الأمهات فى العالم، الأم كانت وستظل منبع القيم الأصيلة وصانعة الرجال ومربية الأجيال، كل عام وكل أم بخير.

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