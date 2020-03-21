الكويت تتكفل بنفقات وإقامة وعلاج مواطنيها البدون وخدمهم المتواجدين خارج البلاد

أعلنت دولة الكويت تكفلها الكامل بنفقات وإقامة غيير محددي الجنسية " البدون " حملة جوازات المادة 17 والمتواجدين خارج الكويت لاي سبب من الأسباب.

وأشارت رسالة من وزارة الخارجية الى البعثات الكويتية في جميع انحاء العالم ضرورة تحمل كافة تكاليف الكويتيين وأبناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين والبدون والخدم المرافقين للكويتيين في الخارج المتواجدين في الخارج من إقامة كاملة في الفنادق ذات الخمسة نجوم والتي تتعاقد معها السفارات الكويتية في تلك الدول وتوفير السكن الملائم لهم وتوفير الاحتياجات الأساسية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك توفير الاحتياجات الوقائية من

معقمات وكمامات وقفازات وكذلك تحمل قيمة العلاج الطارئ والتعاقد مع المستشفيات الخاصة في الدول المتواجدين فيها اذا دعت الحاجة الى ذلك والعمل على توفير الادوية اللازمة لمرضى الضغط والسكر والقلب وحسب ما يتم اقراره من الطبيب المعالج لاي من الحالات السابقة.

وكان زير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر ، ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله، قد عقدا اجتماعا مع مساعدي وزير الخارجية أعضاء لجنة الطوارئ في الوزارة. تم خلال الاجتماع متابعة أعمال اللجنة والإجراءات التي تقوم وزارة الخارجية

Advertisements

وكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية الكويتية في الخارج وغرف العمليات المخصصة تجاه مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19) ومتابعة أحوال المواطنين الكويتيين المتواجدين في الخارج والإجراءات الكفيلة بترتيب أوضاعهم وتسخير كل الإمكانيات لضمان سلامتهم.

وكان الشيخ الدكتور أحمد الناصر، قد دعا المواطنين في الخارج للتواصل مع البعثات الديبلوماسية لتسجيل بياناتهم، لتسهيل عملية إجلائهم. وقال في تصريح تلفزيوني إنه «منذ 12 مارس، ونحن نقوم بحصر جميع المواطنين الموجودين في الخارج، حيث تم حصر 18 ألف مواطن، بالاضافة إلى الطلبة والمبتعثين للعلاج في الخارج»، مؤكدا أن المجموع بين 55 إلى 60 ألف مواطن. وجدد الناصر دعوته للمواطنين في الخارج، للتواصل مع البعثات الديبلوماسية لتسجيل بياناتهم ليتم الاتصال بهم، متى ما أخذ القرار المناسب لإجلائهم.