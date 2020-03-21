مصر ضمنها .. روسيا ترسل أجهزة للكشف عن كورونا لـ13 دولة

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسي، اليوم السبت، إرسال أجهزة للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد إلى 13 دولة، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة تمكن من فحص نحو 100

ألف شخص وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقالت الهيئة إنها "أرسلت بالفعل إلى 13 دولة أنظمة طورها مركز الأبحاث الوطني لفيروسات ونواقل

البكتريا، لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد لنحو 100 ألف شخص"، موضحة "بينها دول من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإيران، ومنغوليا، وكوريا الشمالية"​​​.

ولفتت الهيئة إلى أنه من المتوقع قريبا توصيل مثل هذه الأنظمة إلى مصر وفنزويلا.