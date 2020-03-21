الصحة الإيرانية : 123 وفاة و966 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

وزارة الإيرانية: 123 وفاة و966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية وفقا لموقع روسيا اليوم. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، وفاة 123 شخصا وإصابة 966 آخرين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت الوزارة إن الحصيلة الجديدة ترفع عدد المتوفين جراء فيروس كورونا إلى 1556، وعدد المصابين في مختلف أنحاء البلاد إلى 20610، مشيرة إلى أن 7635 شخصا تعافوا.

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