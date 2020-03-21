زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب اليونان

ضرب زلزال بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر مناطق بشرق اليونان في وقت مبكر صباح اليوم السبت، مما أسفر عن إصابات خفيفة لحقت بشخصين. وأصيب الكثيرون بالذعر.
ويقع مركز الزلزال بالقرب من ميناء ومدينة "إيجومنيتسا"، على حدود اليونان مع ألبانيا، وعلى عمق حوالي عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض، بحسب ما أعلنه " معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية".
وذكرت تقارير إعلامية أن شخصين أصيبا جراء الزلزال، كما لحقت أضرار طفيفة بالعديد من المباني. وجرى إغلاق العديد من الطرق.
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