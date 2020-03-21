إيران: ارتفاع وفيات كورونا إلى 1556

قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية إن العدد الإجمالي للوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في إيران ارتفع اليوم السبت بأكثر من 100 ليصل إلى 1556 في حين تجاوز عدد الإصابات 20 ألفاً.

كان العدد الإجمالي للوفيات في إيران قد بلغ 1433 أمس الجمعة في حين وصل عدد حالات الإصابة الموكدة إلى 19644.