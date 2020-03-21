قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية إن العدد الإجمالي للوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في إيران ارتفع اليوم السبت بأكثر من 100 ليصل إلى 1556 في حين تجاوز عدد الإصابات 20 ألفاً.
كان العدد الإجمالي للوفيات في إيران قد بلغ 1433 أمس الجمعة في حين وصل عدد حالات الإصابة الموكدة إلى 19644.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: ارتفاع وفيات كورونا إلى 1556 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.