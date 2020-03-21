عمان تسجل 4 إصابات جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا /كوفيد 19/ لعمانيين، حالتان مرتبطتان بالمخالطة لحالات سابقة، وحالتان مرتبطتان بالسفر لبريطانيا واسبانيا. وأوضحت الوزارة أن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ 52 حالة، مبينة أن 13 حالة تماثلت للشفاء.

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