الكويت تعلن شفاء 5 حالات جديدة من مصابي كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء خمس حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم عن الشيخ باسل الصباح قوله إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الخمس من الفيروس.

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند قد أعلن أول أمس الخميس ارتفاع اجمالي الاصابات المسجلة إلى 148 حالة.

واتخذت دولة الكويت سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.