سنغافورة تسجل أول حالتي وفاة بكورونا

أعلنت سنغافورة، اليوم السبت، عن أول حالتي وفاة مرتبطتين بفيروس كورونا، وقالت إنهما لرجل وامرأة كانا يعانيان من مشاكل صحية أخرى.
وقالت وزارة الصحة في سنغافورة إن سيدة سنغافورية عمرها 75 عاماً ورجلاً إندونيسياً يبلغ من العمر 64 عاماً توفيا صباح السبت.
كانت سنغافورة قد أكدت إصابة 385 شخصاً بالفيروس.
وقال وزير الصحة جان كيم يونج للصحفيين "أعلم أن أبناء سنغافورة سيتملكهم القلق والجزع، لكن علينا أن نتحلى بالشجاعة وألا نستسلم للفزع".
وحتى أمس الجمعة، تماثلت 131 حالة للشفاء التام في سنغافورة.
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