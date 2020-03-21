كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب اليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت اليونان، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، زلزالًا قويًا بلغت قوته الأولية 5.6 درجات، مما تسبب في أضرار في مباني لكن لم يبلغ عن وقوع إصابات.

ووقع الزلزال في الساعة 2:49 صباحا بالتوقيت المحلي (0049 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على بعد 11 كيلومترًا من بلدة بارغا الساحلية الغربية، و316 كيلومترًا إلى الشمال الغربي من العاصمة، أثينا، بحسب معهد أثينا للجيوديناميكية.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، دفع الزلزال الناس للركض إلى الشارع، في حين أفيد أن العديد من المنازل القديمة وغير المأهولة قد انهارت في قرية كانالاكي المجاورة.

كما تم الإبلاغ عن أضرار أقل حدة في المنازل الجديدة، مع سقوط نوافذ وأجزاء من الجدران، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.