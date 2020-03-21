كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة الكويتية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المصابين إلى 176، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في وقت سابق، شفاء 3 حالات جديدة، مما يعني ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 15، من بين الـ142، وأكدت أن الـ127 حالة المتبقية تتلقى العلاج في مستشفيات الدولة.

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وبحسب وكة الأنباء الكويتية (كونا)، قال وزير الصحة باسل الصباح، إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء 3 حالات مؤخرا، وهم مواطنتان ومواطن.