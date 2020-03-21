كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: مُتوقع تخفيف القيود بشأن كورونا في غضون ثلاثة أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، بأن إجراءات المباعدة الاجتماعية لمكافحة تفشي فيروس كورونا في إيران، بما في ذلك قيود السفر، ستطبق لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط، حيث يتوقع أن تخف حدة الأزمة بحلول ذلك الوقت.

وقال "روحاني"، في تعليقات بثت على التلفزيون الحكومي: "على إيران أن تفعل كل ما هو ضروري لإعادة الإنتاج الاقتصادي إلى طبيعته. كما اتهم المعادين للثورة بالتآمر لإغلاق الإنتاج الاقتصادي، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

إيران هي واحدة من أكثر الدول تضررًا من الوباء خارج الصين، بأكثر من 1400 حالة وفاة حتى الآن، وما يقرب من 200000 إصابة مؤكدة.