كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند ترفض السماح لرحلة جوية هولندية بالهبوط وتجبرها على العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت سلطات الطيران المدني الهندي، اليوم السبت، السماح لرحلة تابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية، التي كانت متجهة إلى دلهي إلى أمستدام، بالسماح لها بالهبوط، وأجبرتها على العودة.

وادعى الجانب الهندي، أن الرحلة لم يكن لديها تصريح هبوط، ولكن السلطات في البلدين على اتصال لحل هذه المشكلة، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ويعتقد أن رحلة كيه إل إم 871 كانت تقل نحو 125 راكبا هنديا بينهم امرأة حامل وكان من المقرر أن تهبط في مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي في الساعة 1:10 صباحًا بتوقيت الهند القياسي (IST) اليوم السبت.

وقال مسؤولون في دلهي، إنه تم إخبار الطائرة بالعودة إلى أمستردام بينما كانت تحلق فوق روسيا. نشأ الارتباك بين مسؤولي الطيران المدني بسبب المبادئ التوجيهية الصادرة الأسبوع الماضي والتي ذُكر فيها أن الرحلات الجوية التي تقل ركابًا من الاتحاد الأوروبي لن يُسمح لها بالهبوط بعد 18 مارس.

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ومع ذلك، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في 19 مارس: "إذا لم يسافر أي راكب عبر دولة مقيدة وفقًا للاستشارة، فلا يجب أن تكون هناك مشكلة".

كانت رحلة كيه إل إم، التي تم منعها من الهبوط، تحمل ركابًا عابرين في مطار شيبول الذين كانوا قد قادوا من الولايات المتحدة وكندا للحاق برحلة ربط.

يُظهر الموقع الإلكتروني لشركة الطيران توقيتًا تمت إعادة جدولته وادعى أن الرحلة ستهبط الآن الساعة 11:30 مساءً. التوقيت القياسي الهندي (IST) في مطار دلهي - قبل دقائق من دخول الحظر الصارم على الطيران الدولي حيز التنفيذ.

في غضون ذلك، يشكو الركاب على متن الطائرة من الصعوبات التي يواجهونها.