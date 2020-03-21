إيران تعلن عن 123 وفاة جديدة بكورونا المستجد وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 1556

أعلنت السلطات الإيرانية عن ارتفاع جديد في عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن السلطات الحكومية إعلانها تسجيل 123 وفاة جديدة بكورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 1556.
وتعتبر إيران ثالث عدد البلدان في العالم عدد الوفايات بعد إيطاليا (4032) والصين (3255).
أما عدد المصابين في إيران فيصل إلى حدود اليوم 19774 شخص، من بينهم مسؤولون حكوميون ومنتخبون قضى بعضهم نحبهم.
جدير بالذكر، أن تفشي الوباء في إيران يعد الأخطر بحسب مسؤولي منظمة الصحة العالمية، لاسيما في ظل ضعف الموارد المالية للبلاد، المرتبطة بالعقوبات الأمريكية وخلف.
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