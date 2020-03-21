التحريض على الكراهية و إعتراض أوامر السلطة تهم تواجه “أبو النعيم” الذي إعتبر إغلاق المساجد ردة عن الدين

قرر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، أمس الجمعة متابعة “أبو النعيم” في حالة إعتقال، بسبب شريط الفيديو الذي نشره، والذي اعتبر من خلاله، أن “البلد ارتد عن دينه وكفر بعد إيمانه وأصبح دار حرب وليس دار سلام”.

ووجهت النيابة العامة لـ”أبو النعيم”، تهم التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائل الكترونية والاعتراض على أوامر السلطة العامة بواسطة التهديد وإهانة هيئة منظمة قانونا والتحريض على الكراهية، حيث ثم إيداعه بالسجن المحلي عين السبع عكاشة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الثلاثاء الماضي، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يشتبه في تورطه في التحريض على الكراهية، وتهديد المواطنات والمواطنين بارتكاب أفعال تنطوي على المس الخطير بالنظام العام.