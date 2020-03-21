السلطات ببني ملال تسهر على تطبيق حالة الطوارئ.. قائد للمواطنين: “عاونونا” بالبقاء في منازلكم- فيديو

شرعت السلطات المحلية أمس الجمعة، ببني ملال، في تطبيق حالة الطوارئ الصحية بالمدينة، التي أقرتها وزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالبت السلطات، في شخص قائد بالمدينة، المواطنين البقاء في منازلهم، ومساعدتهم في تطبي قرار حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أول أمس الخميس، في بلاغ لها حالة طوارئ صحية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين.

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وأوضح البلاغ ذاته، أن حالة الطوارئ الصحية ”لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة”.

وأضاف البلاغ، أنه يتعين على كل مواطنة ومواطن، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مضيفا أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.