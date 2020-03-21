منتجو مسلسلات يتبرّعون بالمعدّات الطبية للحدّ من تفشّي كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن عدّة منتجي مسلسلات أميركيّون عن تبرّعهم بمعدّات طبّيّة يملكونها لغرض تصوير مسلسلات لطواقم مقدّمي الرّعاية الطّبيّة، والّذين يحتاجون لهذه المعدّات لغاية الحدّ من جائحة فيروس كورونا المستجدّ، الّذي أصاب مئات الآلاف حتّى الآن، وفتك بأكثر من عشرة آلاف منهم.

ونقلت وكالة أنباء "فرانس برس" عن المنتجة التنفيذية لمسلسل "غريز أناتومي"، كريستا فيرنوف قولها إن المسلسل الذي أطلقته شبكة "إيه بي سي" قبل 15 عاما يملك "مخزونا من الأثواب والقفازات التي نقدمها" للعاملين في المجال الطبي.

كذلك فقد قرّر منتجو مسلسل "ستيشن 19" المنبثق عن "غريز أناتومي" تقديم حوالى 300 قناع واق لرجال الإطفاء في ولاية أنتاريو الكندية بعدما علم المشرفون عليه أن هؤلاء المسعفين يعانون من نقص فيها. فيما تبرع مسلسل آخر من إنتاج "إيه بي سي" أيضا وهو "غود دكتور" الذي تمّ تصويره في فانكوفر بالمئات من الأقنعة والأثواب للمدينة.

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فيما فوجئ مستشفى غرادي ميموريال في أتلانتا بعد تلقيه معدات الوقاية التي أرسلها مسلسل "ذي ريزيدنت" من إنتاج "فوكس" في حين كانت تعاني من نقص كبير في مخزونها.

ويواصل الوباء انتشاره في العالم من غير أن يكون في الإمكان معرفة حصيلته الحقيقية إذ أن عدد الإصابات الفعلية في العديد من الدول يبقى أعلى بكثير من الحالات التي يتمّ إحصاؤها رسميا، وهو فارق يتوقف على مختلف سياسات الفحوص المعتمدة في كل من البلدان.

وتسبب الوباء بوفاة 10316 شخصا على الأقل منذ ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر، بحسب حصيلة وضعتها "فرانس برس" استنادا إلى أرقام رسمية. وفي أوروبا، وفي مقدمها إيطاليا بلغ عدد الوفيات 5168 متقدمة على آسيا (3431 وفاة).