شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:23 مساءً, 21 مارس 2020 م سجلت تايلاند 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، في ثالث أعلى نسبة إصابة قياسية تسجلها خلال أسبوع، ليصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 411 حالةً.

وبحسب أحدث البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة التايلاندية اليوم توفى شخص مصاب بالفيروس، في حين يتلقى 366 آخرون العلاج بالمستشفيات، وتعافى 44 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تايلاند تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.