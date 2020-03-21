اغلقت المزارات الدينية في محافظة الديوانية ابوابها امام اغلقت المزارات الدينية في محافظة الديوانية ابوابها امام الزائرين كما قررت مئات المواكب الحسنية تعليق مراسيم العزاء الخاصة بذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام استجابة لتوجيهات المراجع الدينية والجهات الصحية منعا لتفشي الوباء بين التجمعات البشرية الكبيرة.
أكاديميون اشادوا بهذه الخطوة وعدوها واجبا أخلاقيا لتجنب المجتمع مخاطر كورنا، في وقت دعوا المواطنين الى الالتزام بقرارات خلية الازمة، بالبقاء في منازلهم واتباع الارشادات والتعليمات الصحية، سلامة لهم ولعوائلهم.
وفرضت خلية الازمة حظرا شاملا للتجوال في عموم المحافظة، بدا من منتصف ليلة الأربعاء الى يوم الاثنين المقبل، بعد ان سجلت الديوانية ثلاث إصابات بفايروس كورنا مؤخرا.الزائرين كما قررت مئات المواكب الحسنية تعليق مراسيم العزاء الخاصة بذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام استجابة لتوجيهات المراجع الدينية والجهات الصحية منعا لتفشي الوباء بين التجمعات البشرية الكبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو المزارات الدينية في الديوانية تغلق ابوابها امام الزائرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.