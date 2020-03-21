بالفيديو المزارات الدينية في الديوانية تغلق ابوابها امام الزائرين

بهذا البيان علقت ممثلية الشعائر الحسينية في الديوانية، كافة فعالياتها الدينية ومراسيم العزاء، الخاصة بذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام، والتي تشهد استعراض مئات المواكب الحسينية وآلاف المعزين سنويا، تجنبا لتفشي فايروس كورونا المستجد، فيما اغلقت المزارات الدينية أبوابها امام الزائرين، منعا لتفشي الوباء بين التجمعات البشرية الكبيرة، خلال الزيارة.أكاديميون اشادوا بهذه الخطوة وعدوها واجبا أخلاقيا لتجنب المجتمع مخاطر كورنا، في وقت دعوا المواطنين الى الالتزام بقرارات خلية الازمة، بالبقاء في منازلهم واتباع الارشادات والتعليمات الصحية، سلامة لهم ولعوائلهم.

وفرضت خلية الازمة حظرا شاملا للتجوال في عموم المحافظة، بدا من منتصف ليلة الأربعاء الى يوم الاثنين المقبل، بعد ان سجلت الديوانية ثلاث إصابات بفايروس كورنا مؤخرا.الزائرين كما قررت مئات المواكب الحسنية تعليق مراسيم العزاء الخاصة بذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام استجابة لتوجيهات المراجع الدينية والجهات الصحية منعا لتفشي الوباء بين التجمعات البشرية الكبيرة.

