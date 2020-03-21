أنبارية مصابة بكورونا تتماثل للشفاء وإعلان المحافظة خالية من الإصابات

وقال مدير الدائرة خضير خلف شلال في حديث لـ الخليج 365، إن "امرأة أنبارية تبلغ من العمر 62 عاماً تماثلت للشفاء من وباء كورونا في محافظة الأنبار".

وأضاف شلال، أن "المرأة غادرت الحجر اليوم، بعد تلقيها العلاج والتأكد من سلامتها خلال 14 يوما"، مبيناً أن "الأنبار تعتبر الان خالية من أية حالة إصابة بوباء كورونا".

