بالصور.. التحرير الان

تنشر وكالة الخليج 365، صورا من ساحة التحرير وسط بغداد. واظهر الصور ادناه الساحة وهي شبه خالية من المواطنين، حيث التزم المعتصمون في الساحة باجراءات فرض حظر التجوال لمنع انتشار فايروس كورونا. الصور ادناه بعدسة علي جاسم Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.