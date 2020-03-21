الحكيم يدعو الى المكوث في البيوت وتجنب الاختلاط والتجمعات

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكمة، السبت، الى المكوث في البيوت وتجنب الاختلاط والتجمعات لمواجهة فيروس كورونا. وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الخطر الداهم لوباء كورونا مدعاة للالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتوصيات الجهات الصحية المختصة التي اكدت ضرورة المكوث في البيوت وتجنب الاختلاط والتجمعات".



وأضاف الحكيم، أن "الاحصائيات الواردة عن تزايد عدد الاصابات في دول العالم مثيرة للقلق مع عدم التوصل الى علاج لهذا الوباء"، داعيا الى "التحلي بالمسؤولية في مواجهته، فالحفاظ على صحة الجميع مسؤولية الجميع ، فلا تساهل ولا استهانة مع هذا الوباء وخطر انتشاره".

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