التربية: استئناف الدوام الرسمي أو تعطيله بيد خلية الأزمة

اكدت وزارة التربية، السبت، ان استئناف الدوام الرسمي أو تعطيله بيد خلية الأزمة. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوزارة قولها "استئناف الدوام الرسمي أو تعطيله بيد خلية الأزمة". واضاف انه "لا توجد الآن أي بدائل للعملية التعليمية إلا بعد تحقيق السلامة من فيروس كورونا".

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