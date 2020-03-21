بالفيديو الكوادر الطبية في مواجهة شرسة مع كورونا

هذا الطبيب ظفر ببعض الدقائق من الراحة، يبدوا ان يومه كان حافلا، ساعات العمل باتت غير ملزمة، اغلب الكوادر الصحية ترابط في مؤسساتها.. مُذ الإعلان عن أول إصابة فايروس كورونا في العراق وهم بأستنفار تام، مابين تقديم العلاج والرعاية وبين تقديم الطرق الوقائية والنزول ميدانيا لأغراض التعفير تبقى الفرق الطبية مهملة حكوميا ومظلومة جماهيريا...يهمون بعملهم بأحنك الظروف واقساها.. المهن الصحية والطبية والتمريضية.. حائط الصد الأول لمواجهة أي مرض كما يطلق عليهم يطالبون السلطات التشريعية والتنفيذية بأنصافهم والعمل على إقرار القوانين الخاصة بهم.

الاعتداء على الكوادر الطبية والصحية والتمريضية اصبح ظاهرة تمارس ضدهم.. مايشكل عائقا في تقديم خدماتهم الصحية.. هذه الحالة السلبية تتطلب أجراءات صارمة بحق الأشخاص الذين يعتدون على الفرق الصحية بهتانا أو اتباع بعض الطرق والأساليب التي تحول دون ذلك.

