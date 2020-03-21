شاهد .. من هو حاكم المطيري خادم الأتراك في المنطقة ؟!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

يكشف فيديو بثه موقع العين الإخبارية، حقيقة حاكم المطيري أو ما بات يعرف بـ"خادم بن التُرك"، خاصة بعد أن ظهر يهاجم دول الخليج على إغلاقها دور العبادة لدواعٍ احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتارة أخرى بدعمه اللامحدود لنظام أردوغان.



والمطيري معروف بدعمه الكبير للمتطرفين والجماعات المسلحة، فضلاً عن مواقفه المتناقضة الداعمة لأنقرة في كل وقت وحين، حيث لا يتوقف عن الدفاع عن أردوغان وشن الهجوم ضد دول الخليج العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والكويت، بالإضافة إلى النظامين المصري والسوري.. كل ذلك بأمر مباشر من العثمانيين الجدد.

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ولم تغرب شمس أنقرة على تغريدة المطيري التي يُشيد فيها بحكومة أردوغان كعادة أفراد تنظيم الإخوان الإرهابي حتى أعلن الأتراك أنفسهم تعليق الصلوات داخل المساجد، ليضع نفسه في حرج شديد.

والمطيري هو مؤسس كتائب الرايات السود بالشمال السوري ومنظر أعضاء تنظيم القاعدة الذي أدخل بعقول التكفيريين أن الخلافة الإسلامية هي مشروع قطر وأردوغان.

كما أن المطيري رئيس حزب الأمة الكويتي، أحد الدعاة المتطرفين الذين تتوافق آراؤهم مع أفكار تنظيم القاعدة وما يعرف بتنظيم داعش في سوريا والعراق، اتُهِم بتوجيه الدعم المالي إلى الجماعات المسلحة في سوريا بدءاً بما يعرف بأحرار الشام ثم إلى جبهة النصرة لإحياء مشروع الخلافة العثمانية المزعومة.