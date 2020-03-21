شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 قالت وزراة الصحة الفلسطينية، السبت، إنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52.

وكانت السلطة الفلسطينية، أعلنت الجمعة، شفاء 17 حالة إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية. Advertisements وأوضحت أنه سيتم السماح للمرضى والمخالطين بالعودة إلى بيوتهم مع ضرورة التزامهم الكامل بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما. وكان تم اكتشاف أول إصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية في مدينة بيت لحم جراء نقل العدوى من أحد أعضاء وفد سياحي يوناني في 5 مارس/آذار الجاري.

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