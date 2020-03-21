تبدأ من الغد .. كل ما تريد معرفته عن شهادة البنك الأهلي البلاتينية بعائد 15%

أكد البنك الأهلي المصري، في بيان أمس الجمعة، أن الشهادة البلاتينية الجديدة ذات الفائدة 15% التي من المقرر طرحها بداية من غد الأحد، سيتم طرحها للشراء أونلاين.

وأكدت نرمين شهاب الدين رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي بالبنك الأهلي المصري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه في حاله توجه العملاء لشراء الشهادة من مقار فروعه المختلفة فإن نسبة العملاء المتواجدين بمقر الفرع لن تتجاوز 50% من سعه المقاعد بكل فرع.

وأضافت أن الشهاده البلاتينية الجديدة متاحة من خلال الانترنت البنكي والموبايل بانكنج ومركز اتصالات البنك ١٩٦٢٣ .

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وأشارت إلي أن الإدارة تقوم الان بالعمل على التعجيل بمركزية ربط الشهادات، مؤكدة أنه سيتم البدء بشهادة 15%٪؜ من صباح الأحد، بحيث لو تقدم العميل بطلب علي مركز الاتصال أو حتي نموذج يتم استيفائه عند مكتب الاستقبال بأي فرع أو حتي تعليمات هاتفية لمسئول الحساب، وسيتم التعامل معها مركزيا، ولن يمكث العميل بالفرع مدة لا تزيد عن 15 دقيقة، حيث لن يقوم موظفي الفرع بإدخال بيانات إنشاء الشهادة ال15٪؜.

وتابعت: ستصدر تعليمات بوجهه عام بأن عدد العملاء بالفرع لن يزيد عن 50٪؜ من سعة مقاعد الانتظار في أى لحظة اعتبارا من صباح الأحد ٢٢ مارس و علي باقي العملاء انتظار دوره في طابور خارج الفرع، على أن يتم مراعاة المسافات بينهم.

وأشارت إلى إمكانية قيام العميل بإصدار تعليماته هاتفيا لمسئول الحساب بالفرع لشراء الشهادة وهو بمنزله وهي الإجراءات الوقائية التي يتخذها البنك حرصا على سلامة العملاء وصحة العاملين بالبنك.