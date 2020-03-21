«يمكن أن يصيبهم أو يقتلهم» .. الصحة العالمية توجه تحذيراً للشباب من «كورونا»

وجهت منظمة الصحة العالمية، تحذيرًا لشباب العالم من أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب أو يقتلهم، في حال عدم التزامهم بالتعليمات المحددة لكبار السن أيضًا.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عبر خاصية فيديوكونفراس، الجمعة: «لديَ اليوم رسالة للشباب: لستم محصنين، هذا الفيروس يمكن أن يزج بكم في المستشفى لأسابيع وقد يقتلكم. حتى لو لم تمرضوا، فإن الخيارات التي تتخذونها بشأن أين تذهبون، يمكن أن تكون الفارق بين الحياة والموت لشخص آخر».

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فيما أكد كبير خبراء الطوارئ في المنظمة مايك رايان، أنه في ظل نقص المعدات الوقائية للعاملين بقطاع الصحة العامة واختبارات التشخيص، سيتعين إنشاء «جسور جوية» لنقل إمدادات إلى الدول من أجل عمال الصحة، بحسب سبوتنيك.

ولفت إلى أن المنظمة وزعت 1.5 مليون وحدة اختبار معملي في أنحاء العالم، وقد يتطلب الأمر 80 ضعف هذا الرقم لمواجهة الوباء.

كانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد «وباء عالميا»، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.