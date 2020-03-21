الأمن العام: تعقيم مخيمات النازحين السوريين في قضاء الهرمل

اعلمت المديرية العامة للأمن العام في اطار اجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا قامت دوريات من المديرية العامة للأمن العام-شعبة البقاع في دائرة ​الأمن​ القومي- بالاشراف على تعقيم مخيمات ​النازحين​ السوريين في قضاء ​الهرمل​ بالتعاون مع بلديات الهرمل، الكواخ، القصر، الشواغير. وستستكمل عمليات الرش والتعقيم لكافة المخيمات الزراعية في منطقة الهرمل.

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