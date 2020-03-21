بناء لطلب السلطات الكنسية والمدنية تلغى مسيرة القربان غدا في دير مار مارون عنايا راجين من المؤمنين المتابعة بالصلاة من منازلهم، حيث سيتم نقل القداس الالهي الذي يترأسه المطران ميشال عون عند العاشرة من صباح غد عبر شاشة الـOTV مع التمنّي بالمشاركة فيه من المنازل وعدم الحضور الى ضريح القدّيس شربل-عنايا.
يأتي هذ الاجراء ضمن سلسلة الاجراءات التي تتخذها الكنائس منعا لتفشي فيروس كورونا بين اللبنانيين خاصة بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 187 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الغاء مسيرة القربان غدا في دير مار مارون عنايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.