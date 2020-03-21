الغاء مسيرة القربان غدا في دير مار مارون عنايا

بناء لطلب السلطات الكنسية والمدنية تلغى ​مسيرة​ القربان غدا في ​دير مار مارون عنايا​ راجين من المؤمنين المتابعة ب​الصلاة​ من منازلهم، حيث سيتم نقل القداس الالهي الذي يترأسه ​المطران ميشال عون​ عند العاشرة من صباح غد عبر شاشة الـOTV مع التمنّي بالمشاركة فيه من المنازل وعدم الحضور الى ضريح القدّيس شربل-عنايا.

​​​​​يأتي هذ الاجراء ضمن سلسلة الاجراءات التي تتخذها الكنائس منعا لتفشي فيروس كورونا بين اللبنانيين خاصة بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 187 حالة.