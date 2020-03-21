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الغاء مسيرة القربان غدا في دير مار مارون عنايا

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بناء لطلب السلطات الكنسية والمدنية تلغى ​مسيرة​ القربان غدا في ​دير مار مارون عنايا​ راجين من المؤمنين المتابعة ب​الصلاة​ من منازلهم، حيث سيتم نقل القداس الالهي الذي يترأسه ​المطران ميشال عون​ عند العاشرة من صباح غد عبر شاشة الـOTV مع التمنّي بالمشاركة فيه من المنازل وعدم الحضور الى ضريح القدّيس شربل-عنايا.

​​​​​يأتي هذ الاجراء ضمن سلسلة الاجراءات التي تتخذها الكنائس منعا لتفشي فيروس بين اللبنانيين خاصة بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 187 حالة.

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