التقرير اليومي لوزارة الصحة: 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​، في بيان، أنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة مثبتة بفيروس ​الكورونا​، وجاء في البيان: "ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 21 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 187 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في ​مستشفى​ ​رفيق الحريري​ الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من ​المستشفيات​ الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (أي تم تسجيل 24 حالة جديدة عن الامس).

ولفتت إلى انها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس. كما تتابع التقصي الوبائي (مصدر العدوى) لبعض الحالات التي شخصت أخيرا. وناشد الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى".