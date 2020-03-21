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تابعت فرق قسم الاشغال، المفرزة الصحية ومفرزة الشرطة في بلدية حارة حريك اجراءات الوقائية من فيروس كورونا على مستوى البلدة، بهدف حماية المواطنين، لتتوزع هذه الاجراءات على مستوى المدارس والمؤسسات التجارية والغذائية، حيث بادرت البلدية الى القيام بخطوة تعقيم مداخل المباني وامام المحال في اطار احتواء الفيروس، خلال نهار الجمعة الواقع فيه 20 اذار 2020 جرى رش 131 مدخل وحدات سكنية في شارع الطقوش، شارع المهنية العاملية، الشارع بالقرب من كيك زبيب، شارع هواش، الشارع من مطعم خليفة الى المهنية العاملية وبعدها حتى نادي مكّة.
كذلك وبالتاريخ نفسه تابعت عناصر الشرطة في بلدية حارة حريك دورياتها خلال فتره قبل الظهر وبعد الظهر وليلاً في نطاق البلده تنفيذاً للقرار المتعلق بالحد من إنتشار فيروس الكورونا لتقفل حوالي 90 مؤسسه تجارية و 15 مقهى.
كانت هذه تفاصيل خبر اقفال 115 مؤسسة ورش 131 مدخل وحدة سكنية في حارة حريك لمنع انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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