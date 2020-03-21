عبود: نسمع كلاما ان هناك مدارس ترفض دفع رواتب الاساتذة والامر مرفوض

لفت نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​ في حديث تلفزيوني الى أن "​وزارة التربية​ والمركز التربوي يدرسون كل الاحتمالات فيما خص امتحانات الشهادات الرسمية"، مشيرا الى أن "هناك حلول عديدة تبحث مع اتحاد المؤسسات الخاصة ونقاية المعلمين والوزراة ولكنا معنيون بايجاد حل للازمة"، واصفا تقنية التدريس عن بعد "بالعذاب الكبير".

وشرح أن هناك عدة طرق للتدريس عن بعد، لافتا الى أننا "في بعض الاحيان نلجأ الى فتح ​اتصال​ بيننا وبين التلاميذ عبر الفيديو ويعطى الصف بهذا الشكل"، مضيفا:"في بعض الاحيان تحصل الاموربالمراسلة أي نرسل الفرض الى التلاميذويعدوه لنا لنصلحه".

واضاف: "هناك مدارس الخاصة ترفض دفع رواتب ​الاساتذة​ بينما الاستاذ لا يزال يعلّم حتى هذه اللحظة"، مؤكدا أن "لا دخل للتدريس عن البعد بدفع الراتب للاستاذ".