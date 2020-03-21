النشرة: اقفال تام للمؤسسات والدوائر الرسمية في حاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن التزام حاصبيا ومنطقتها بالتعبئة العامة والطوارئ الصحية شاملا في ظل إقفال تام لكافة المؤسسات والدوائر الرسمية والخاصة باستثناء السوبر ماركت والمواد التموينية و​الصيدليات​ مع حركة شبه معدومة للمواطنين الذين التزموا الحجر الطوعي في منازلهم في وقت رفعت فيها ​البلديات​ بمؤازره ​القوى الأمنية​ منسوب تشددها في في تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية المعتمدة خاصة تلك المتعلقة بمراقبة الدخول إلى المنطقة مع تفقد حرارة الوافدين وتعقيم سياراتهم كما كثفت شرطة البلديات من دورياتها وحواجزها عند مداخل القرى لقمع المخالفات وبموازاه ذلك فقد اتخذت كافة البلديات قرارات أجمعت على ضرورة منع المواطنين كما ​النازحين السوريين​ في كل قرية من استقبال اي زائر لهم مهما كانت صلة القربى أو اي سبب آخر مهما كان كما طلبت من السوريين المقيمين التزام منازلهم إلا عند الضرورة وذلك تحت طائلة المسؤولية من قبل البلديات والجهات المعنية المختصة.

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