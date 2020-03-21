خضر: البعض يتهمني بالعنصرية إلا انني أطبق القانون واحمي الناس

لفت ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ في حديث تلفزيوني تعليقا على خبر نزوح عائلات سورية من الشمال الى مخيم للنازحين في بلدة العين إلى ان "ما حصل تحديدا هو انه حوالي 18 شخصا من التابعية السورية مقيمون بمخيم داخل بلدة العين غادروا إلى ​الكورة​ منذ فترة للعمل بقطف الزيتنون وعادوا امس إلى المخيم الذين كانوا يقيمون به، وأنا كنت قد أصدرت تعميما بوجوب عدم انتقال النازحين من بلدة إلى أخرى ومن مخيم إلى آخر حفاظا على سلامة الجميع".

وأشار إلى ان "عودة هؤلاء النازحين شكل خرقا للقرار الذي أصدرته، وقمنا بحملة تعقيم اضافة إلى الحجر واحراء الفحوصات لهم".

وأضاف "البعض يتهمني بالعنصرية إلا انني أطبق القانون واحمي الناس كما أحمي النازح السوري"، داعيا إلى التخفيف من المزايدات"، لافتا إلى ان "النازحين السوريين يذهبون عر معابر غير شرعية إلى الداخل السوري لشراء حاجياتهم ثم يعودون إلى لبنان، ولا يمكن ان نواجه معركة بهذا النوع إلا من خلال اتخاذ اجراءات قاسية".