ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في ايران الى 1556 والإصابات الى 20610

أعلنت ​السلطات الإيرانية​ عن تسجيل 123 وفاة جديدة بفيروس ​كورونا​ المستجد لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1556، كاشفة أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 20610 حتى الآن.

وقد أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن " إجراءات التباعد الاجتماعي لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد، بما في ذلك قيود السفر، لن تُطبق إلا لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع"، مشددا على أن "إيران يجب أن تفعل كل ما هو ضروري لعودة الإنتاج الاقتصادي إلى طبيعته"، متهما "المعادين للثورة بالتآمر لوقف الإنتاج الاقتصادي".

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

