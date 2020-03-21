الصحة المصرية:لا تستهينوا بالإجراءات بعد تسجيل 1000 حالة مصابة بكورونا

حذرت وزيرة الصحة المصرية، هالة زياد، من خروج الوضع الصحي في البلاد عن السيطرة في حال وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى أكثر من 1000 حالة.
وأوضحت أنهم "يقومون بجهد فوق المنطق في التقصي عن الحالات المخالطة للمصابين بالكورونا"، كاشفة أنه "تم حصر وتقصي 306 حالات بسبب ظهور أول حالة لفيروس كورونا، فضلا عن التقصي على 3600 شخص بسبب الحالة المصابة الثانية"،
ودعت زايد المصريين، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى عدم الاستهانة بالإجراءات بعد تسجيل ألف حالة إصابة، مؤكدة أن عند هذه المرحلة "سيصعب تحديد أصل الحكاية"، مشددة على "ضرورة التزام المواطنين منازلهم".
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن "تفاقم الحالات المصابة بفيروس كورونا في إيران، والأذي بدوره أثر على دول الخليج كان سببه "مولد"، مطالبة المواطنين في مصر بالالتزام بإجراءات المباعدة بينهم".
وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين العائدين من العمرة، بضرورة الالتزام بالمنزل والبقاء فيه لمدة ١٤ يومًا، عزل ذاتي كإجراء احترازي وذلك للاطمئنان على صحتهم في إطار الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.
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