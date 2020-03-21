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تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في ليتوانيا

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أعلنت سلطات ​ليتوانيا​ عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب ​فيروس ​ المستجد.

كانت ليتوانيا قد نشرت أول أمس بيانات عن مسارات حركة الأشخاص المصابين بالفيروس داخل البلاد، وقد وصل عدد الإصابات المؤكدة حتى يوم الخميس إلى 34 حالة، ويُعْتَقَد أن جميع أصحاب هذه الحالات أُصِيْبُوا بالعدوى في الخارج. وكانت ​الحكومة​ في فيلينيوس قد أعلنت ​حالة الطوارئ​ نظرا لتفشي الفيروس.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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