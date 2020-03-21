تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في ليتوانيا

أعلنت سلطات ليتوانيا عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.
كانت ليتوانيا قد نشرت أول أمس بيانات عن مسارات حركة الأشخاص المصابين بالفيروس داخل البلاد، وقد وصل عدد الإصابات المؤكدة حتى يوم الخميس إلى 34 حالة، ويُعْتَقَد أن جميع أصحاب هذه الحالات أُصِيْبُوا بالعدوى في الخارج. وكانت الحكومة في فيلينيوس قد أعلنت حالة الطوارئ نظرا لتفشي الفيروس.
من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.
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