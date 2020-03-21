ارتفاع عدد إصابات كورونا في إسرائيل إلى 833 حالة

ارتفاع عدد إصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 833 حالة.
وصدقت الحكومة الإسرائيلية على قرار إقحام جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك" في مهام مواجهة الفيروس بسبب قدرات الجهاز التكنولوجية والتجسسية في تعقب الأشخاص المصابين وذويهم للتقليل من أعداد المصابين وتجنب إمكانية حدوث وفيات في المجتمع الإسرائيلي.
وحتى صباح أمس، أصاب كورونا أكثر من 246 ألفا في 182 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.
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