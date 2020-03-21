ارتفاع عدد إصابات كورونا في إسرائيل إلى 833 حالة

ارتفاع عدد إصابات ب​فيروس كورونا​ في إسرائيل إلى 833 حالة.

وصدقت ​الحكومة الإسرائيلية​ على قرار إقحام جهاز ​الأمن الإسرائيلي​ العام "الشاباك" في مهام مواجهة الفيروس بسبب قدرات الجهاز التكنولوجية والتجسسية في تعقب الأشخاص المصابين وذويهم للتقليل من أعداد المصابين وتجنب إمكانية حدوث ​وفيات​ في المجتمع الإسرائيلي.

وحتى صباح أمس، أصاب كورونا أكثر من 246 ألفا في 182 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في ​الصين​ و​إيطاليا​ و​إيران​ و​إسبانيا​ و​كوريا الجنوبية​ و​ألمانيا​ و​فرنسا​ و​الولايات المتحدة​.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

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