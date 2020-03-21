مع دخول ححالة الطوارئ الصحية في المغرب يز التنفيذ، يستمر القائمون على شركة “ترامواي البيضاء” في عملية تعقيم وتطهير منشآتها ضمن تدابير احتارزية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت مسؤولة خدمات الجودة في “ترامواي البيضاء”، زكية الإدريسي، في حديث مع موقع “اليوم 24″، إن هذه العملية التي كل 90 دقيقة، وتستمر على مدار 16 ساعة، خلال توقيت الخدمة، ابتداء من السابعة صباحاً، إلى الحادية عشر ليلاً، من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وأوضحت الإدريسي، أنه تم تدبير فرق خاصة تسهر على تعقيم شبكة الترامواي تحت المراقبة اليومية، على مستوى القاطرات ومحطات المسافرين، والوكالات التجارية، لافتة الانتباه إلى أن هذه العملية انطلقت خميس الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى أن عملية التعقيم لا تتوقف عند توقف حركة المسافرين ليلاً، إذ يتم تعقيم كل قاطرات الترامواي، طيلة ساعات الليل، داخل مركز الصيانة.
كانت هذه تفاصيل خبر “على مدار 24 ساعة يومياً”.. كازا ترام: نسهر على تعقيم جميع منشآت الترامواي حفاظاً على سلامة المواطن- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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