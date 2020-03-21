رقم هاتفي جديد لمشاركة المغاربة في صندوق تدبير الجائحة.. ثمن الـsms 10 دراهم

قالت وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، اليوم السبت، إنها أحدثت رقما هاتفيا “1919” لمشاركة جميع المواطنين الراغبين في صندوق تدبير جائحة كورونا فيروس . وتمثل كل رسالة sms نحو هذا الرقم هبة قدرها 10 دراهم. وسيكون هذا الرقم الهاتفي ساري المفعول ابتداء من اليوم السبت 21 مارس 2020، بحسب بلاغ للوزارة. يذكر أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، تم إحداثه بتعليمات من الملك محمد السادس، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره، وصدر بشأنه مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

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