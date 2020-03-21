طقس اليوم السبت: أجواء غائمة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تكون الأجواء غائمة، مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية رعدية محليا بالشمال الغربي والواجهة المتوسطية والريف والسايس ومرتفعات الأطلس، والمناطق المجاورة والجنوب الشرقي، وشرق المملكة.

وسيكون الطقس غائما جزئيا على العموم بباقي جهات المملكة، وستهب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية. أما الرياح فستهب قوية نوعا ما من القطاع الغربي إلى أحيانا شمالية بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الغربي الى جنوبية بمنطقة طنجة وستهب معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بالمنطقة الشرقية ومن القطاع الجنوبي إلى غربية وفي بعض الأحيان متقلبة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص واحد و06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 06 و13 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية ، وستكون ما بين 13 و19 درجة بالجنوب الشرقي وبباقي الأقالم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و12 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، وما بين 12 و20 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالساحل المتوسطي ومنطقة طنجة، والسايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية وجوار السواحل ومابين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي وبمنطقة سوس و شمال الاقاليم الجنوبية، وما بين 26 و31 بأقصى الجنوب الشرقي وبباقي مناطق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي الساحل الأطلسي.