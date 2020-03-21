شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 12:39 مساءً, 21 مارس 2020 م المناطق - الرياض سجلت وزارة الصحة الكويتية 17 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند إلى أنه بهذه الحالات الجديدة يرتفع عدد المصابين بالفيروس المستجد في الكويت إلى 176 حالةً.

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