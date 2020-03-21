شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 17 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كوروناالمستجد (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية في البلاد ليرتفع بذلك عدد الاصابات المسجلة حتى الآن إلى 176 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحالات هي حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (وهي لمواطن كويتي) وأربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة (ثلاث منها لمواطنين كويتيين وحالة واحدة لمقيم من الجنسية اللبنانية).

وأضاف السند أن هناك ثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى سويسرا (وهي لمواطن كويتي ومقيم من الجنسية اللبنانية ومقيم من الجنسية الصومالية) وكذلك حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية (وهي لمواطن كويتي).