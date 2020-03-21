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الجيش الليبي يستعد لمواجهة وباء كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

الجيش الليبي يستعد لمواجهة وباء كورونا

متابعات_الخليج 365

نفذت قوات الجيش الوطني الليبي‬⁩، السبت، عملية انتشار واسعة في شوارع ⁧‫بنغازي‬⁩ لفرض حظر التجوال ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا الجديد.

 

كما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بين روادها الليبيين هاشتاق ‏⁧‫"خليك في الحوش" من أجل المساهمة في التوعية بضرورة البقاء في المنزل لمدة العزل الصحي تجنبا لنقل عدوى فيروس كورونا.

 

وبدأت ليبيا رسميا في تطبيق حظر التجوال، وناشدت جميع المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها الفضائية والمسموعة والمقروءة، دعم حملة الجيش ومساندته في تطبيق حظر التجوال في المناطق والمدن الليبية .. وفق “العين“.

 

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وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، أن القرار يأتي للحفاظ على سلامة الليبيين وحمايتهم من وباء كورونا، على أن يبدأ رسميا حظر التجوال اعتبارا من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحا.

 

والأربعاء، أقيم بمركز بنغازي الطبي مؤتمرا صحفيا للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا التي شُكلت بقرار رقم 127 لسنة 2020 من القائد العام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.

 

 وناقش المؤتمر آليات العمل للوقاية من المرض وتجهيز المستشفيات للتصدي لهذا الفيروس في حالة اكتشاف أي حالة.

 

وقالت مديرة اللجنة فتحية العريبي إنه في 48 ساعة تم وضع خطة استراتيجية، وتم إنشاء فرق الاستجابة السريعة والترصد.

 

ونبهت في كلمتها إلى توفر 3 أجهزة لاكتشاف ، وأن اللجنة تنعقد بشكل دائم لمتابعة جميع المستجدات.

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