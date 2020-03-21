ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في اليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

سجلت اليابان 1016 حالة إصابة بفيروس كورونا انتقلت محليا حتى الآن، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا مع سعيها لتجنب أي أزمة صحية قبل دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن عدد المصابين سيرتفع إلى 1728 مصابا إذا تم ضم 712 حالة إصابة من سفينة سياحية رست قرب طوكيو، في فبراير/شباط.

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ورغم أن العدد ما زال في زيادة، بدأت اليابان في تقليص بعض الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة انتشار المرض، فقد أعلنت، الجمعة، أنها لن تمدد إغلاق المدارس، مما يمهد الساحة لاستئناف الدراسة في بداية العام الدراسي في أبريل/نيسان.

وباتت إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقررة في 24 يوليو/ تموز محل شك مع انتشار كورونا وإلغاء أحداث رياضية في أنحاء العالم، وقال منظمو الأولمبياد مرارا إن الدورة ستقام كما هو مقرر.