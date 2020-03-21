- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
سجلت اليابان 1016 حالة إصابة بفيروس كورونا انتقلت محليا حتى الآن، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا مع سعيها لتجنب أي أزمة صحية قبل دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن عدد المصابين سيرتفع إلى 1728 مصابا إذا تم ضم 712 حالة إصابة من سفينة سياحية رست قرب طوكيو، في فبراير/شباط.
ورغم أن العدد ما زال في زيادة، بدأت اليابان في تقليص بعض الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة انتشار المرض، فقد أعلنت، الجمعة، أنها لن تمدد إغلاق المدارس، مما يمهد الساحة لاستئناف الدراسة في بداية العام الدراسي في أبريل/نيسان.
وباتت إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقررة في 24 يوليو/ تموز محل شك مع انتشار كورونا وإلغاء أحداث رياضية في أنحاء العالم، وقال منظمو الأولمبياد مرارا إن الدورة ستقام كما هو مقرر.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.