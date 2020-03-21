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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل ثلاث حالات وفاة بكورونا في الفلبين وسنغافورة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، تسجيل حالة الوفاة التاسعة عشرة بفيروس كورونا .
وقالت الوزارة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 262 بزيادة 32 حالة عن يوم أمس.
وفرضت الحكومة على أكثر من نصف سكان البلد حجرًا صحيًا مشددًا في المنازل للحد من انتشار الفيروس.
كما أعلنت سنغافورة، اليوم، عن أول حالتي وفاة مرتبطتين بفيروس كورونا لرجل وامرأة كانا يعانيان من مشاكل صحية أخرى.
وقالت وزارة الصحة إن سيدة سنغافورية عمرها 75 عامًا ورجلًا إندونيسيًا يبلغ من العمر 64 عامًا توفيا، صباح اليوم.
وكانت سنغافورة قد أكدت إصابة 385 شخصًا بالفيروس، وتفادت حتى الإعلان الأخير حدوث وفيات منذ ظهور الفيروس بها في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي.
وقال وزير الصحة جان كيم يونغ للصحفيين:“أعلم أن أبناء سنغافورة سيتملكهم القلق والجزع، لكن علينا أن نتحلى بالشجاعة وألا نستسلم للفزع“.
وحتى، أمس الجمعة، تماثلت 131 حالة للشفاء التام في سنغافورة.
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