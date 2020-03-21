شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أكثر 10 دول في العالم مصابة بكورونا ووفياتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

صنّفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد في 11 مارس/آذار 2020 وباء عالميا (جائحة)، وسجلت أول حالة وفاة مؤكدة بالفيروس في 9 يناير/كانون الثاني ومنذ ذلك الحين تأكدت وفاة 3,015 شخصًا.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال منتدى البحث والابتكار بشأن فيروس كورونا المستجد (2019-nCoV) في جنيف، السبت 21 مارس/آذار، 2020 إن الفيروس يمثل تهديدا خطيرا لجميع دول العالم.

ووصلت عدد حالات الإصابة المؤكدة 42708 حالات في الصين، كما تجاوز عدد الوفيات عتبة الألف ليصل إلى 1115 شخصاً، وفق "العربية".

وبحسب احصائية نقلها “الخليج 365“ عن صحيفة «ساوث شينا مورنينج بوست» الصينية، تتصدر الصين أكثر دول العالم اصابة بفيروس كورونا بمعدل 81,008 حالة، و 3,255 وفاة.

ويليها في الترتيب الثاني إيطاليا، بمعدل 47,021 حالة، 4,032 وفاة.

وفي الترتيب الثالث، اسبانيا إذ بلغت فيها حوالي 19,980 حالة، و1,002 وفاة.

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وتأتي إيران في الترتيب الرابع، وبلغت حالات الاصابة 19,644 فيما بلغت الوفيات 1,433.

وفي الترتيب الخامس، سجلت الولايات المتحدة 17,251حالة، فيما سجلت 201 وفاة.

وفي الترتيب السادس، سجلت ألمانيا 13,957 حالة، فيما بغلت نسبة الوفيات بسبب الفيروس 44.

وفي الترتيب السابع، سجلت فرنسا 12,612 حالة، فيما بلغت الوفيات 450.

وبالعودة إلى القارة الآسيوية، فقد سجلت كوريا الجنوبية الترتيب الثامن بـ 8,799 حالة، فيما سجلت 94 وفاة.

وفي سويسرا التي سجلت الترتيب التاسع، تقلص عدد الحالات المصابة وبلغت 4,176 حالة، فيما تقلصت نسبة الوفيات اكثر وبلغت 43.

وفي الترتيب العاشر، سجلت المملكة المتحدة 3,983 حالة اصابة، فيما بلغت الوفيات بسبب الفيروس المستجد 177 وفاة.