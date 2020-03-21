4 اصابات جديدة بكورونا في سلطنة عُمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

سجلت سلطنة عمان ، السبت، أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.



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وفي اليومين الماضيين أعلنت عمان عن 9 حالات إصابة جديدة بفيروس الكورونا.

من ناحية اخرى اتخذت حكومة سلطنة عمان،عددًا من الخطوات للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، (كوفيد19) على المواطنين العمانيين ومؤسسات القطاع الخاص.

ووفقا لوكالة سلطنة عمان الرسمية، تم التوصل إلى الخطوات التالية توفير مخزون احتياطي إضافي من السلع الغذائية الأساسية وإتاحة المخازن المتوفرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص، بدون مقابل للسلع الاستهلاكية والغذائية لمدة ستة أشهر قادمة.