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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سنغافورة تسجل أول حالتي وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت سنغافورة، السبت، عن أول حالتي وفاة مرتبطتين بفيروس كورونا المستجد، وقالت إنهما لرجل وامرأة كانا يعانيان من مشاكل صحية أخرى.
وذكرت وزارة الصحة أن سيدة سنغافورية عمرها 75 عاما ورجلا إندونيسيا يبلغ من العمر 64 عاما توفيا، السبت.
وكانت سنغافورة أكدت إصابة 385 شخصا بالفيروس وتفادت، حتى الإعلان الأخير، حدوث وفيات منذ ظهور الفيروس بها في أواخر يناير/كانون الثاني.
وقال وزير الصحة، جان كيم يونج، للصحفيين: "أعلم أن أبناء سنغافورة سيتملكهم القلق والجزع، لكن علينا أن نتحلى بالشجاعة وألا نستسلم للفزع".
وحتى الجمعة، تماثلت 131 حالة للشفاء التام في سنغافورة.
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