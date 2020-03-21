سنغافورة تسجل أول حالتي وفاة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت سنغافورة، السبت، عن أول حالتي وفاة مرتبطتين بفيروس كورونا المستجد، وقالت إنهما لرجل وامرأة كانا يعانيان من مشاكل صحية أخرى.



وذكرت وزارة الصحة أن سيدة سنغافورية عمرها 75 عاما ورجلا إندونيسيا يبلغ من العمر 64 عاما توفيا، السبت.

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وكانت سنغافورة أكدت إصابة 385 شخصا بالفيروس وتفادت، حتى الإعلان الأخير، حدوث وفيات منذ ظهور الفيروس بها في أواخر يناير/كانون الثاني.

وقال وزير الصحة، جان كيم يونج، للصحفيين: "أعلم أن أبناء سنغافورة سيتملكهم القلق والجزع، لكن علينا أن نتحلى بالشجاعة وألا نستسلم للفزع".

وحتى الجمعة، تماثلت 131 حالة للشفاء التام في سنغافورة.